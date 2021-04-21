شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة للإسكان: طرح مدينة غرناطة على المستثمرين خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- إنها استلمت مشروع مدينة غرناطة، وسيتم البدء فى اتخاذ إجراءات طرحه خلال العام المالي الحالي على المستثمرين بغرض اختيار أفضل العروض المتاحة لاستغلالها، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم استغلال أصول الشركة غير المستغلة منذ سنوات ومنها مدينة غرناطة، والتي تم الانتهاء من مشروع تطويرها واستلامها ابتدائيًا في 28 مارس عام 2019.

وأضافت الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية الدورية المنتهية في 31 مارس لعام 2021، أنه بالنسبة لمنطقة الشولاند، لم يتم استكمال التعاقد مع شركة إتقان جروب للتطوير العقارى المستأجرة للشولاند خلال الفترة السابقة، نظرًا لعدم تمكين المستثمر من التوقيع على العقد نظرًا لظروفه الشخصية نتيجة أحداث كورونا، وتم الاجتماع مع المستأجر عدة مرات للتفاوض على بعض الاختلافات في بنود التعاقد، ويتم دراستها حاليًا بالشئون القانونية بالشركة، وسيتم تقييم الموقف من إدارة الشركة لبدء العمل أو سحب المشروع من المستثمر.

أما بالنسبة لعدم استغلال أرض الشركة بالقاهرة الجديدة البالغ مساحتها 1658 فدان رغم مرور أكثر من 7 سنوات على صدور قرارين وزاريين باعتماد تخطيط وتقسيمها، قالت الشركة، إنه تم إعداد كراسة شروط بمعرفة لجنة مشكلة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير ومستشار التطوير والطرح وتم مراجعتها بمعرفة لجنة من الشركة لطرحها لكبار المستثمرين بنظام المشاركة بالإيرادات مع الشركة عن طريق مزايدة بنظام المظاريف المغلقة، واشترت 9 شركات كراسة الشروط.