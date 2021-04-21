شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جائزة التميز الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال محوكم، يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وإيمانا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة، حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي

يتمثل في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فضلًا عن تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية مما ينعكس أثره على المواطن إلى جانب تكريم المتميزين والارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطورات.

الهدف من الحائزة؟

ما هو عدد المتقدمين للجائزة؟

شهدت الدورة الحالية للجائزة ارتفاعًا ملحوظًا فى عدد المتقدمين ليبلغ إجمالى المرشحين نحو 3058 مقارنة بنحو 2151 في الدورة الأولي من العام 2019.

ما هى أهم البرامج التدريبية المنفذة؟

تدريب 6660 متدربا من الجهات المشاركة بجائزتى المؤسسة المتميزة، والوحدة الخدمية بفئاتها المختلفة، على معايير منظومة التميز الحكومى.

ما هى شروط الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي؟

ج -أن تكون المؤسسة حكومية مصرية (كلية، مدينة، قرية، مركز، حى) فضلًا عن كونها ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

ويذكر أن شروط جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، هى أن يكون المركز له مقر مستقل وهوية مؤسسية متوافقة مع هوية الجهة التابع له، وفي حالة وجود المركز ضمن مبنى إداري مشترك فيجب أن يشكل المكان المخصص لخدمة المتعاملين وحدة مستقلة من المبنى، إضافة إلى ألا يقل عدد مكاتب (شبابيك) الصف الأمامي عن اثنين، وألا يقل عدد أيام العمل في المركز عن 5 أيام في الأسبوع، على أن يكون للمركز مدير مسؤول، وألا يقل متوسط عدد المتعاملين الشهري عن 1000 متعامل، وبالنسبة لمكاتب التأهيل لا يقل عدد المتعاملين الشهري عن 100 متعامل إلى جانب أن يكون المركز مميكن بالكامل، متابعًا أن على الجهة المتقدمة تقديم دليل مادي (مطبوع من النظام) على مجموع المعاملات التي تمت في أخر ستة أشهر وترفق مع طلب الترشح.