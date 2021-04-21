شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بأكثر من 1% عقب بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء بشكل حاد في اعقاب صدور قرار وبيان البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.



وفي خطوة متوقعة، قرر البنك المركزي الكندي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير.



ورفع البنك المركزي الكندي توقعاته حيال نمو الاقتصاد مشيرا إلى أن التعافي ربما يتم بلوغه في النصف الثاني من عام 2022، وألمح إلى إمكانية رفع معدل الفائدة في وقت مبكر عن التوقعات ربما في وقت ما بعام 2023.



ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 6.5% في العام الجاري مقارنة بتوقعاته في يناير/كانون الثاني بنمو نسبته 4%، كما توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7% في عام 2022 من تقديرات سابقة عند نمو بنسبة 4.8%، في حين يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنسبة 7%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.8013، وسجل أعلى سعر عند 0.8028 في حين سجل أقل سعر عند 0.7903.