شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يصعد بأرباح "أسلاك" 6.6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة إتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 18.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى نمو حجم المبيعات صاحبه انخفاض فى مجمل الربح كما انخفضت المصاريف البيعية والعمومية.

وارتفعت المبيعات إلى 226.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 220.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 62.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 22.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادت الإخرى وارتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة مقابل الانخفاض فى المدينين التجاريين و المخزون وانخفاض مصروف الزكاة.