شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع أرباح "الخزف السعودي" للارتفاع 565% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الخزف السعودي، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 565% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 70.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 75.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 20.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة المبيعات خلال هذا الربع، رافقه تحسن في هوامش الربحية وكذلك انخفاض في تكاليف المبيعات. بالاضافة الى إنخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2019، نتيجة سداد جزء كبير من القروض.

وارتفعت المبيعات إلى 440.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 393.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن التحسن في المبيعات وهوامش الربح نتيجة الزيادة في الاسعار والكمية المباعة.

وفي المُقابل انخفضت المصاريف البيعية والادارية، وانخفضت تكاليف التمويل نظراً لسداد جزء كبير من القروض وانخفاض اسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة الى أن تحسن الأداء خلال العام 2020 تحقق على الرغم من قيام الشركة بعمل اطفاءات وتكوين مخصصات اضافية مقارنة بالعام السابق.