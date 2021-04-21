ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث صعد الجرام الواحد 8 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكان سعر جرام الذهب في مصر تراجع في تعاملات الصباح 3 جنيهات.

ونقل موقع "مصراوي" عن الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز إلى 780 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، والذهب عيار 24 نحو 891 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6240 جنيهًا.

وأرجع فرج، ارتفاع الذهب في مصر تأثرا بالصعود في البورصات العالمية.

وأضاف أن سعر الذهب في البورصات العالمية سيستمر في الصعود خلال الفترة المقبلة.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.74%؛ ليسجل سعر الأوقية 1791.8 دولار، في الساعة 4:16 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.