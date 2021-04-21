شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 600 ألف برميل إلى 493 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بأكثر من 4 ملايين برميل.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 100 ألف برميل إلى 235 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 1.1 مليون برميل إلى 142.4 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 436 ألف برميل خلال نفس الفترة.