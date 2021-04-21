شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يلمح إلى إمكانية رفع الفائدة في عام 2023 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفع البنك المركزي الكندي توقعاته حيال نمو الاقتصاد مشيرا إلى أن التعافي ربما يتم بلوغه في النصف الثاني من عام 2022، وألمح إلى إمكانية رفع معدل الفائدة في وقت مبكر عن التوقعات ربما في وقت ما بعام 2023.



وأوضح البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم بأن جائحة كورونا سوف تكون أقل وطأة وتأثيرا على الاقتصاد مقارنة بالمتوقع.



ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 6.5% في العام الجاري مقارنة بتوقعاته في يناير/كانون الثاني بنمو نسبته 4%، كما توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7% في عام 2022 من تقديرات سابقة عند نمو بنسبة 4.8%، في حين يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنسبة 7%.



هذا، وقد قرر البنك المركزي الكندي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في خطوة متوقعة.