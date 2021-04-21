شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع ترقب المزيد من نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل متابعة المستثمرين لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول.



كانت شركة "نتفليكس" قد أعلنت أمس عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات، لكنها سجل زيادة دون المتوقع في عدد المشتركين الجدد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وسوف تصدر شركات كبرى نتائج أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" وغيرها من الكيانات المختلفة.



هذا، وتتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا والسيطرة على وتيرة تفشيه من خلال توزيع ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة للمرض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 137 نقطة) إلى 33956 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 13799 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4145 نقطة.