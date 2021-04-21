شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يواصل مكاسبه تحسباً لنقص المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تلقى دعما من التوقعات بضعف المعروض العالمي.



كانت شركة تعدين روسية قد حذرت هذا الشهر من ضعف إنتاج معادن صناعية على رأسها البلاديوم والبلاتين والنيكل في عام 2021.



وبالتزامن مع نقص المعروض، هناك طلب شديد على هذا المعادن من جانب قطاعات صناعية مختلفة كالسيارات والصلب والإلكترونيات وغيرها.



يأتي ذلك في ظل توقعات جهات ومؤسسات مالية دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بتعافي الاقتصاد العالي بشكل قوي خلال العام الجاري من تداعيات جائحة كورونا وتحقيق نمو ملحوظ.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل (المستخدم في صناعتي الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية) بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 16.143 ألف دولار للطن.