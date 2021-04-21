«غرفة دبي» تدعو المستثمرين الأفارقة للانتقال إلى الإمارة للعمل والعيش

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خان: مبادرات تدعم تنافسية الإمارات ودبي

دبي: ”الخليج 365”

في إطار جهودها للترويج لدبي كمركز عالمي للأعمال، نظمت مؤخراً، غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلة في مكاتبها التمثيلية الخارجية في القارة الإفريقية، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وبدعم من دائرة الأراضي والأملاك بدبي وشركة «بيزموسيس لخدمات الأعمال»، ندوة افتراضية بعنوان «الانتقال إلى دبي»، استهدفت تعريف مجتمع الأعمال الإفريقي بفوائد ومزايا تأسيس الأعمال في الإمارة.

وشملت قائمة المتحدثين في الندوة كلاً من عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة وصناعة دبي، وستيلا فوبارا أوبونوا، مدير العمليات الدولية في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وماريانا بولبوك، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بيزموسيس لخدمات الأعمال» إضافة إلى الدكتور محمود البرعي، مستشار أول في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

الأسواق الإفريقية

وشهد الندوة الافتراضية مشاركة أكثر من 160 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال في الأسواق الإفريقية الذين اطلعوا من المتحدثين على أهمية دبي كوجهة للمستثمرين وأصحاب المهارات المهنية، والراغبين في التقاعد، والموظفين الذين يودون اتخاذها مقراً لعملهم عن بعد.

وتعرف المشاركون من المستثمرين ورواد الأعمال الأفارقة إلى المبادرات المتنوعة التي أطلقتها دبي، ودولة الإمارات، لاستقطاب المستثمرين، والتسهيلات المتاحة أمامهم لمساعدتهم على الاستقرار في الإمارة، وتأسيس أعمالهم، واتخاذها وجهة للعيش والعمل.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى أن الإمارة تتمتع بمزايا تنافسية تؤهلها لتكون وجهة الأعمال الأولى في المنطقة، حيث تتميز ببنية تحتية عصرية ومتطورة، ومنظومة تشريعية مرنة ومحفزة لنمو الأعمال، وموقع استراتيجي يتوسط أسواق العالم الرئيسية، معتبراً أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها القيادة الرشيدة رسخت مكانة الدولة والإمارة كوجهة أعمال مثالية في ظل تحديات «كوفيد-19».

عمر خان

استقطاب الكفاءات والمهارات

ولفت خان إلى أن قرار إصدار تأشيرات العمل الافتراضي الذي يسمح للموظفين في أي مكان في العالم بالإقامة في دولة الإمارات للعمل عن بعد، يشكل عاملاً هاماً لاستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات والخبراء، وهو مبادرة تتكامل مع الإقامة الذهبية والتعديلات القانونية التي تتيح منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين والملكية الكاملة للأعمال، مؤكداً أن هذه المبادرات تدعم تنافسية الدولة والإمارة ومكانتها كوجهة عالمية لممارسة الأعمال.

ودعا مدير المكاتب الخارجية في الغرفة المستثمرين الأفارقة إلى سرعة القدوم إلى دبي التي توفر لهم بيئة حاضنة لأعمالهم، مشيراً إلى أن المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة في إثيوبيا وموزمبيق وغانا وكينيا يمكنها مساعدة المستثمرين في التعرف إلى الفرص الاستثمارية المثالية للتوسع والانتقال للعيش والعمل في إمارة دبي.

وقال محمود البرعي، مستشار أول في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تتمتع قارة إفريقيا بإمكانات غير محدودة وتشكل محوراً مزدهراً للمستثمرين. وفي دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نسعى باستمرار للعمل على خلق فرص شراكة جديدة من شأنها أن تفيد المستثمرين، ومن خلال هذه الندوة الافتراضية، نهدف إلى تسليط الضوء على الثقة بالبيئة العقارية في دبي، إضافة إلى الفوائد الاستثمارية الهائلة التي توفرها الإمارة في هذا المجال، ونسعى دائماً للمشاركة في الفعاليات التي تعزز وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الجذّابة التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها في سوق العقارات في دبي، واطلاعهم على أهم الخدمات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين العقاريين بهدف تسهيل العملية وتعزيز رضاهم وسعادتهم وتوفير بيئة استثمارية تنافسية، وذات كفاءة عالية».

