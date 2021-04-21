شكرا لقرائتكم خبر عن كلارك: توصية بجمع سيولة جديدة لـ«الإمارات» ما لم ينتعش الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات إن طيران الإمارات وفلاي دبي يعملان عن كثب من خلال شركاتهمها الاستراتيجية لتصبح دبي واحدة من أكبر مراكز النقل الدولية، مشيراً إلى أن العلاماتين ستبقيان منفصلتين مع زيادة تكامل أساطيلهما وشبكاتهما، يمكن أن تمتلك دبي 400 طائرة تخدم 400 مدينة.

وأضاف كلارك خلال لقاء إفتراضي لمهرجان الطيران العالمي، الأربعاء، أن الشركة قد تحتاج للمزيد من السيولة، يُحتمل من خلال ضخ آخر من حكومة دبي إذا لم ينتعش الطلب على السفر جواً قريباً.

وتابع كلارك «وضعنا جيد لمدة ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر من حيث السيولة. نحصل على سيولة كافية لنستطيع مواصلة العمليات اليومية على أساس محايد، و لكن مثل الآخرين، إذا استمر الطلب على السفر عالمياً على ما هو عليه اليوم، بعد ستة أشهر، فسوف نواجه جميعا مشاكل ليست طيران الإمارات فقط».

وأضاف كلارك أن الشركة ستتقدم بتوصية للحكومة بشأن جمع سيولة دون أن يذكر موعدا محددا لذلك. وتابع أن التوصية قد تكون لضخ حقوق ملكية أو الاستدانة أو اتخاذ إجراءات أخرى دون تحديد.

وأوضح أن «الموازنة قوية بغض النظر عما حدث».لكن كلارك قال إن وضع السيولة يمكن أن يتحسن بحلول سبتمبر وأكتوبر إذا ما تحسن الطلب مضيفا أنه يأمل ألا تضطر شركة الطيران للسعى إلى السيولة.

وذكر كلارك أن الشركة قد تحتفظ ببعض طائرات من طراز بوينج 777 الأقدم والتي من المقرر الاستغناء عنها وتحويلها لطائرات شحن فقط اذا ظل الطلب على الشحن مرتفعاً.

وقال إنه يتوقع أن يكون هناك طلب على السفر على درجة الأعمال عقب الجائحة حتى وان استمر تراجع سفريات الشركات مع اتجاه المسؤولين التنفيذيين لعقد اجتماعات افتراضية بدلا من السفر. وتابع أنه من المرجح أن يدعم الطلب أسعار أرخص لشغل درجة الأعمال إذا لم تتعافى سفر الشركات.

قال كلارك، الذي كان سيتقاعد العام الماضي، إنه يرغب في وضع شركة الطيران على مسار للمستقبل قبل تقاعده ولكنه أضاف أنه لم يعد يعرف توقيت تركه منصبه.وأضاف إن طيران الإمارات على أعتاب شيء جيد حقًا وسيحتاج من سيتول رئاسة الناقلة إلى أن يكون قادرا على العمل بشكل وثيق مع فلاي دبي.

ولفت إلى أنه سيجري محادثات مع شركة بوينج خلال الأشهر القليلة المقبلة لتأكيد الجدول الزمني لتسليم 777 إكس.

(وكالات)

