شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» توسّع نشاطها بمجال التخزين في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

تم استكمال المشروع المشترك بين «هورايزون للتخزين المحدودة» التابعة لمجموعة «اينوك» و«روتاري العربية» لتشييد البنية التحتية اللازمة لنقل البتروكيماويات في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية.

وشمل المشروع تشييد أربعة أنابيب نقل جديدة من مصنع الفارابي للبتروكيماويات في ينبع إلى منشآت التخزين في محطة الشركة العربية للصهاريج المحدودة، وتجديد أربعة صهاريج تخزين حالية وبناء خطي أنابيب جديدين لميناء الملك فهد الصناعي في ينبع.