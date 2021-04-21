شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة المعدنية": محطات الطاقة الشمسية تقلل تكلفة إنتاج الألومنيوم والسبائك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن هناك تحسن تدريجى فيما يتعلق بشركة مصر للألومنيوم، والتى أنشأت بجانب شركة السبائك الحديدية للاستفادة من الطاقة الزائدة من السد العالى بعد بنائه.

وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365"، أن المجمع الصناعى الجديد نجح فى الاستفادة من الكهرباء وانطلق فى مجال الصادرات، بنسبة 60‎%‎ واستهلاك 40‎ %‎ محليا، كما يمكن للشركة أن تصدر 100‎‎% من إنتاجها لتوفير العملة الصعبة للاقتصاد، لافتا إلى أنه مع زيادة أسعار الكهرباء بدأت الشركة تعانى من أزمة، أدت لتحولها من الربحية للخسارة تدريجيا، خاصة إنه تزامن مع ذلك انخفاض أسعار المعدن عالميا وتراجع سعر الدولار.

وأوضح خالد الفقى، إن الشركة بحاجة لخفض أسعار الكهرباء، نظرا للاعتماد الكبير عليها حيث إن 48‎%‎ من تكلفة إنتاج طن الألومنيوم عبارة عن كهرباء، وهو نفس تكلفة الطن فى صناعة السبائك الحديدية، وحول مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية، مشيرًا إلى أهمية تقديم تسهيلات للشركة فى هذا الاتجاه؛ لخفض تكلفة الطاقة بالمحطة الشمسية.

وقال إن السبائك الحديدية المصرية لها سوق عالمى كبير وتفوقت على صناعة الاتحاد الأوروبى، وأيضا حققت خسائر بلغت نحو 90 مليون جنيه؛ نتيجة ارتفاع سعر الكهرباء، لافتا إلى أهمية دعم الصناعة المصرية والعامل المصرى.