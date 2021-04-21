شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط ورئيسة البنك الأوروبى تتفقدان مسرعة أعمال الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، مسرعة أعمال الشركات الناشئة "فلك ستارت أبس"، والتي تعد إحدى نتائج الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، حيث تم تدشينها من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة العربية.

وذلك بحضور أحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار EG Ventures، و يوسف السماع، العضو المنتدب لشركة فلك ستارت أبس، ومحمود الزهيري، العضو المنتدب لـ EFG-EV Fintech، وخالد أبو شادي، الرئيس التنفيذي لـ Teradix، ومحمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة Youspital.

وتأتي الزيارة لمسرعة الاعمال فلك ستارت أبس، ضمن فعاليات زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر، والتي تعد الزيارة الخارجية الأولى لها للمنطقة منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة، لما تمثله من أهمية كبيرة في نشر الأفكار المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، ودفع أجندة التنمية الوطنية، لافتة إلى أن شركة فلك ستارت أبس، تعتبر نموذج رائد لمسرعات الأعمال الهادفة لتشجيع الشركات الناشئة ودعمها بما يعزز استراتيجيتها التوسعية وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلال الشراكات الدولية لدعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة 34 مشروعًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار، تعمل على تنفيذ 13 من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا هائلة لتطوير آليات سوق العمل في ظل صعود المبتكرين ورواد الاعمال لاسيما في قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية.

وأضافت أن الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للشركات الناشئة من خلال توفير آليات الدعم المختلفة للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتحفيز الاستثمار في الابتكار، موضحة أن الاهتمام الحكومي بدعم الرقمنة وريادة الأعمال والابتكار يتلاقى مع المحور الثالث من محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2025، والذي يركز على التحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال الزيارة استمعت وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعرض السيد أحمد جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، والتي تأسست في عام 2017، بالشراكة بين الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية، لتعمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مصر على مستوى الشركات الناشئة، مع الأخذ في الاعتبار هدفًا أساسيًّا هو الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الدولية.

وتستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في صناديق استثمار الشركات الناشئة والحاضنات ومسرّعات الأعمال، ولا ينصبّ تركيزها على قطاع منفرد؛ مما يُعدُّ فرصة مواتية لرواد الأعمال العازمين على إنشاء مشروعاتهم فتوفّر للمبتكرين فرصة تنفيذ أفكارهم. وتبلغ إجمالي استثمارات الشركة منذ تأسيسها عام 2017، نحو 306.2 مليون جنيه في 150 شركة، منها 139.9 مليون جنيه استثمارات مباشرة و166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.

كما عرض يوسف السماع، العضو المنتدب لشركة فلك ستارت أبس، والتي تعمل من خلال برنامج مسرعة الأعمال الذي يستمر لمدة 6 أشهر على تزويد رواد الأعمال بشبكة علاقات مختلفة والموارد والأدوات الضرورية اللازمة لتطوير استراتيجيتهم وتوسيع نطاق أعمالهم، ويتضم برنامج الشركة مجموعة من النقاط تتمثل في الاستثمار في حقوق الملكية وتحقيق معدلات نمو متميزة ومتابعة العملية الاستثمارية وعقد برامج تدريبية بالإضافة إلى توفير مجموعة كبيرة من المميزات والفوائد؛ وتقدم فلك استثمارات للشركة الناشئة مليون جنيه، ويمثل هذا المبلغ للشركات الناشئة رافعة مالية لدفعهم نحو الأمام وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأوضح السماع، أن شركة فلك ستارت أبس استثمرت في أكثر من 72 شركة بحد أقصى مليوني جنيه للشركة الوحدة، في جميع القطاعات التكنولوجية من بينها التعليم والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والتجارة الإلكترونية.

وقدم محمود الزهيري، العضو المنتدب لـ EFG-EV Fintech، وهي إحدى الشركات المدفوعة من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، عرضًا حول الشركة حيث تأسست بالتعاون بين Egypt Ventures و EFG-Hermes finance كشركة استثمارية رائدة تركز على التكنولوجيا المالية، وتعمل EFG-EV Fintech كمسرع لبدء تشغيل الشركات الناشئة وصندوق رأسمال مخاطر، لرعاية ودعم وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى التمويل تُقدم "EFG-EV Fintech" للشركات الناشئة مساحات للعمل، وخدمات قانونية ومحاسبية، وبرامج تدريب وإرشاد مخصصة.

وأشار إلى أن محفظة الشركة ارتفعت خلال ثلاث سنوات لتستثمر في أكثر من 22 شركة في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، لتعد من أكبر محافظ الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية في مصر، من بينها 13 شركة تخرجت من برنامج تسريع الأعمال و9 شركات من خلال الاستثمار المباشر.

وتزور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، القاهرة، يومي 21 و22 أبريل الجاري، في أول زيارة للمنطقة، منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي؛ ويأتي اختيار القاهرة للزيارة الأولى للمنطقة، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، حيث تُعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة المناطق خلال عامي 2018 و2019.

وخلال الزيارة تعقد رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات رفيعة المستوى مع المسئولين في الدولة، كما تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتلتقي أيضًا وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والتنمية المحلية، وعدد من المسئولين، ومؤسسات القطاع الخاص، كما سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في إطار العلاقات التنموية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.