شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "إسكان.كوم" تعلن شراكتها مع منصة "قسطلي" الشركة الرائدة فى مجال الاستثمار العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إسكان.كوم" المنصة الرائدة في مجال رقمنة العقارات، تتوسع في السوق المحلي وعلى مستوى المنطقة بعقد مزيد من الشراكات الناجحة وتقديم مزيد من الحلول والخدمات العقارية

أعلنت منصة "إسكان.كوم"، الرائدة في مجال رقمنة السوق العقاري في مصر والشرق الأوسط، عن إبرامها اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها في المنطقة مع منصة "قسطلي"، المتخصصة في مجال تنمية وتنشيط سوق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف تقديم مزيد من الخطط ذات الآجال المتنوعة لدعم وتنشيط سوق العقارات ومقاومة الركود العقاري وتيسير السداد على مشتري الوحدات العقارية. يأتي ذلك في إطار دعم "إسكان.كوم" لنشاط الإستثمار العقاري في مصر خلال هذه الفترة وفي ظل جهود الحكومة المصرية.

شركة قسطلى هى شركة متخصصة فى مجال الإستثمار العقارى ولديها العديد من الوحدات السكنية والسياحية بكافة المشاريع المختلفة وتقوم بطرح تلك الوحدات للبيع على انظمة سداد متنوعة لتتلائم مع كافة العملاء مما يساعد على نمو الإستثمار العقاري بمصر.

تتيح هذه الشراكة برنامج هو الأول من نوعه من خلال منصة "إسكان.كوم" ليتمكن زوار المنصة الراغبين في الشراء من الإطلاع على الوحدات المتاحة لدي "قسطلي" وتحديد خطة التقسيط التي تتوالها " قسطلي" لتتضمن خيارات السداد خطط سنوية وربع سنوية قد تصل إلى ٧ سنوات.

وصرح علي عزت، الشريك المؤسس ل "إسكان.كوم": "نتطلع لهذا التعاون الجاد مع منصة "قسطلي" التي تقدم برامج وخطط اسعارغير مسبوقة في السوق المصرية للوحدات المملوكة لها، كما نعمل على تقديم مزيد من الخدمات والحلول لعملائنا والسوق العقاري ككل بما يساهم في تنشيط العقارات كونها أحد أهم أعمدة التنمية الإقتصادية، حيث تساهم صناعة العقارات حاليًا بحوالي ١٦ ٪من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أكثر الصناعات الواعدة في البلاد والتي من المتوقع أن تستمر في النمو بوتيرة ثابتة."

ومن جانبه قال محمد يوسف، الرئيس التنفيذي ل"قسطلي": "يسعدنا التعاون مع منصة مبدعة مثل "إسكان.كوم" لدعم وتنشيط سوق العقارات وتوحيد رؤيتنا لخطط التقسيط والسداد للعقارات المملوكة لنا و المعروضة للبيع بما يساهم في انتعاشة سوق العقارات وإعادة البيع.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك وتقديم البيانات الخاصة بعمليات الشراء والبيع في قطاع العقارات، إضافة إلى تحقيق مهمة كلتا الشركتين لجعل الوصول إلى العقارات أكثر شفافية وملائمة رقميًا للجميع. يساهم هذا التعاون في توسيع قدرة السوق الحالية وتشجيع الطلب المتزايد على العقارات.