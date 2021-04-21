شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب على الوقود فى الهند واليابان ، بجانب ارتفاع غير متوقع فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 2.2% إلى مستوي 61.04$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 62.39$، وسجل أعلى مستوي عند 62.54$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.7% إلى مستوي 65.08$ للبرميل الأدنى منذ 18 نيسان/أبريل الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 66.22$ ، وسجل أعلى مستوي عند 66.50$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.7% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 64.36$ للبرميل ،ونزل خام برنت بنسبة 1.4% بعدما سجل مستوى 68.04$ الأعلى منذ 18 آذار/مارس الماضي.

لا تزال الهند تشهد ارتفاعات قياسية فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ،مما رفع إجمالي المصابين إلى أكثر من 15 مليون شخص ،الأمر الذي جعل البلاد ثاني أسوأ المتضررين من تلك الجائحة فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية يوم الثلاثاء عن أسوأ حصيلة وفيات يومية بسبب كوفيد-19 ، مع تصاعد أزمة نقص إمدادات الأكسجين لعلاج المرضي.

الجدير بالذكر أن أجزاء كبيرة من الهند تخضع حاليا للإغلاق بسبب الموجة الحالية الضخمة من الوباء ، الأمر أثر سلبا على مستويات الطلب الوقود فى ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، وهو ما دفع شركات التكرير إلى تقليص عمليات التشغيل.

على حسب وكالة "رويترز" تعتقد الشركات اليابانية أن رابع أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم ،سوف يشهد موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا ،وهو ما سوف يوجه ضربة أخرى للأعمال التجارية فى البلاد.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بأكثر من 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 16 نيسان/أبريل، فى أول زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.4 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.7 مليون برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل، ليرتفع إجمالي إنتاج الخام إلى 11.0 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.