شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب الاختيارى لشركة سامكريت مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون) البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 234.7 مليون جنيه موزع على عدد 1.02 مليار سهم منها عدد مليار سهم ممتاز وعدد 11.4 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0.23 جنيه للسهم الواحد.

وأضافت اللجنة، أنه سيتم عملية الشراء لأسهم سامكريت مصر من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختيارى بمبلغ 2.96 جنيه للسهم الواحد في ضوء ما انتهت إليه دراسة القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل والسابق الإفصاح عنها على شاشات إعلانات البورصة المصرية وذلك طبقًا للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

وحددت لجنة القيد، للإدارة المختصة بقطاع القيد إخطار قطاع العمليات بقرار لجنة القيد لإعمال شئونها والتنسيق مع الشركة لفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عملية الشراء لأسهم المعترضين على قرار الشطب الاختياري طبقاً للمادة (55) من قواعد القيد وما ورد بالمادة (74) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد، وعرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد إخطارها من قطاع العمليات بتنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم جميع المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية، مع إخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذلك.