شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بتركيم" تُقر توزيع أرباح بواقع 0.75 ريال للسهم عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 360 مليون ريال، عن العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 480 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يتم صرف الأرباح في مايو المُقبل.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 251 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 133 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع متوسط أسعار منتجات الشركة التابعة، بالإضافة إلى انخفاض في متوسط أسعار اللقيم.

وانخفضت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 230 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 674 مليون ريال في العام 2019.