شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق العثيم" تعلن عن ترسية مشروع مع المركز الوطني للتخصيص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن ترسية مشروع الاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة من قبل المركز الوطني للتخصيص على تحالف شركة أسواق عبد الله العثيم وشركة آلانا الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة المشروع تبلغ 859 مليون ريال.

وبحسب البيان، من المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة القابضة التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية.

هذا وسيتم توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتنظيم العلاقة بين أعضاء التحالف ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه الغاية بحصص متساوية بين أعضاء التحالف.

وتجدر الإشارة إلى أن العثيم كانت قد حققت خلال العام 2020، صافي أرباح بلغ 451 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 344.7 مليون ريال في 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 285.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 202.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2019.