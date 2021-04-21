شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مصرف "الراجحي" ترتفع 40% بالربع الأول 2021 لزيادة دخل العمولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لمصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 40.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحقق المصرف ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 4.8 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.7% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية و الدخل من العمليات الأخرى.

وارتفع إجمالي دخل العمولات إلى 4.9 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 4.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 11.8 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 11.3 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.9 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك، بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1.772 مليار ريال الى 2.166 مليار ريال بنسبة 22.2%.