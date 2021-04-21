شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي بعد انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع انتعاش عائد سندات الخزانة طويلة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 91.39 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.20 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.13نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 90.85 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 1.3% ، فى طريقه لتحقيق المزيد من الارتفاعات ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

وتراجعت معظم أسواق الأسهم من المستويات القياسية المرتفعة ، فى ظل التوترات حول انتعاش الاقتصاد العالمي السريع ، خاصة بعد تفاقم انتشار عدوى فيروس كورونا فى الهند وكندا.

وارتفاع عائد سندات الأمريكية مع هبوط الأسهم العالمية ،يدفع المستثمرين إلى شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،والعزوف عن شراء العملات ذات المخاطر العالية.