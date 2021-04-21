شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل أرباح الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل بالجلسة السابقة ، فى طريقها لتحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، فى ظل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ،بفضل إعلان كبرى الشركات نتائج أرباح أفضل من التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.6% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 433.4 نقطة.

تعاذ تلك الخسارة اليومية الأكبر فى الثلاثة أشهر الأخيرة إلى تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد موجة قوية من المكاسب وتسجيل مستويات قياسية جديدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليسترد بعض من خسائره التي تكبدها بالجلسة السابقة ، على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.3% ، مع انتعاش معظم أسهم شركات القطاع.

ارتفع سهم شركة ASML"" بحوالي 4.5% ، بعدما أعلنت عملاق صناعة الرقائق الهولندي أرباح فاقت التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام ،وصعد سهم شركة Heineken بحوالي 4.0% بعد ارتفاع مبيعات الشركة مطلع العام الجاري.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.7% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من المستوى القياسي الجديد عند 4,191.31 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3%.