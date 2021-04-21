شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أعلى مستوى فى شهرين بفضل طلب الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى شهرين ، بفضل نشاط الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تراجع معظم أسواق الأسهم العالمية ،ويكبح المكاسب انتعاش عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,788.44$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,778.80$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,776.11$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بأكثر من 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1,790.01$ للأونصة.

انخفضت على نطاق واسع معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بقيادة الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،بسبب تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد موجة قوية من المكاسب وتسجيل مستويات قياسية جديدة.

وفى ظل مخاوف حيال استمرار تراجع أسواق الأسهم ،بالتزامن مع تصاعد المخاوف حيال تطورات فيروس كورونا فى الهند ،ينشط حاليا الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.3% ، فى طريقه لتحقيق المزيد من الارتفاعات ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليظل الإجمالي عند 1,021.70 طن متري.