أردوغان يعين وزيراً جديداً للتجارة

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعيين محمد موش العضو البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم وزيراً جديداً للتجارة، وقرر أيضاً تقسيم وزارة الأسرة والعمل والسياسات الاجتماعية إلى وزارتين.

وصدر مرسوم رئاسي بإقالة روهسار بيكجان من المنصب وحل محلها موش النائب عن حزب العدالة والتنمية منذ 2011، والذي شغل أيضاً منصب نائب رئيس الحزب لشؤون الاقتصاد.

ولم يذكر المرسوم سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية لكنه يأتي بعد اتهام ساسة معارضين وزارة بيكجان بشراء إمدادات من الشركة المملوكة لعائلتها وطالبوا باستقالتها.

وأكدت وزارة التجارة أنها اشترت عبوات مطهرة لكنها قالت في بيان إن الاختيار كان مبنياً على السعر وحده «على اسم الشركة البائعة».

وأضافت أن الصفقة التي بلغت قيمتها 500 ألف ليرة (62 ألف دولار) تمت بما يتفق مع اللوائح المعنية.

كما اختار أردوغان أيضاً ديريا يانيك لتولي وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية وفيدات بيلجين لتولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

(رويترز)