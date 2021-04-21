التضخم البريطاني يرتفع في مارس ولكن دون المتوقع

أظهرت أرقام رسمية الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين زاد إلى 0.7 بالمئة في مارس /آذار من 0.4 بالمئة في فبراير/ شباط، بسبب صعود أسعار الوقود والملابس، ليقل قليلاً عن متوسط التوقعات البالغ 0.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

وقال جوناثان أثو من مكتب الإحصاءات الوطنية «معدل التضخم زاد في ظل ارتفاع أسعار البنزين والملابس ليتعافى من انخفاضات سجلها في فبراير/ شباط».

وانخفضت أسعار الأغذية عن مستواها قبل عام.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم البريطاني بشدة في الأشهر المقبلة، بسبب زيادة في فواتير الطاقة الخاضعة للتنظيم للأسر في أبريل /نيسان، وصعود أسعار النفط العالمية والمقارنة مع الأسعار قبل عام حين تسببت إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد في انخفاض الطلب.

وتوقع بنك إنجلترا المركزي في فبراير /شباط أن يبلغ التضخم 1.9 بالمئة بنهاية 2021 لكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون الآن أن يتجاوز هدفه البالغ 2% قبل ذلك. (رويترز)