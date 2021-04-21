شراكة استراتيجية بين «تريدلنغ» و«جيه دي دوت كوم»

توفر الشراكة للشركات وصولاً سهلاً وسريعاً إلى المنتجات الصينية بأسعار تنافسية

محمد الزرعوني: تقديم قيمة مضافة للشركات في المنطقة

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «تريدلنغ»، السوق الإلكترونية سريعة النمو التي تركز على التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «جيه دي دوت كوم».

وسيوفر التعاون بين الجانبين الفرصة لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى سوق التجارة الإلكترونية الصينية سريعة النمو، لتطوير بيئة التبادل التجاري والدخول إلى أسواق جديدة وتنويع السلع.

وتعد جيه دي دوت كوم أكبر شركة للتجارة الإلكترونية وأضخم منصة لتجارة التجزئة في الصين، كما تُعد أكبر شركة تعمل على الإنترنت من حيث الإيرادات. وتوفر جيه دي دوت كوم جميع السلع بدءاً من المأكولات الطازجة والألبسة، وصولاً إلى الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل، وتوفر شبكتها خدمات قياسية للتوصيل في نفس اليوم وخلال اليوم التالي، وتغطي أكثر من مليار نسمة.

شراكة استراتيجية

وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ستقوم تريدلنغ بإدراج العلامات التجارية والمنتجات من جيه دي دوت كوم، ضمن منصتها للبيع بالجملة، بالإضافة إلى منح المتعاملين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة الوصول إلى العلامات التجارية الصينية رفيعة المستوى. وسيسعى طرفا الشراكة نحو الفرص التي توفرها تريدلنغ لدمج واستخدام الخدمات اللوجستية وقدرات التخزين التي توفرها جيه دي دوت كوم لتقديم تجارب توصيل سريعة، والاستفادة من إمكاناتها اللوجستية المتميزة، والمساعدة على إنشاء تجارب شراء سلسة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما توفر الشراكة زخماً جديداً لمنصة تريدلنغ، التي أرست معايير جديدة في طريقة قيام المشترين بتأمين شراء السلع عبر إزالة كثير من التعقيدات أمام الشركات في المنطقة.

مستقبل التجارة الإلكترونية

وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي (دافزا): «تعتبر تريدلنغ مستقبل التجارة الإلكترونية بين الشركات في المنطقة، والتي تتمثل بتجارة عابرة للحدود وغير تلامسية، وتلتزم بتقديم قيمة مضافة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تقديم تجربة شرائية استثنائية وعروض طلب متنوعة».

وأضاف: «تعد الصين سوقاً عالمية بالغة الأهمية، ونرتبط معها بشراكات تجارية طويلة الأمد. وستوفر الشراكة مع جيه دي دوت كوم فرصة لنمو شركات المنطقة وإمكانية الولوج إلى سلاسل التوريد والتجارة العالمية من خلال المصنعين في الصين، الأمر الذي سيسهم بتعزيز القوة الشرائية للمشترين في المنطقة عبر تزويدهم بأفضل الأسعار التنافسية وتنويع السلع والخدمات».

وصول سهل إلى أكبر سوق للتصدير

بدوره، قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: «من خلال تعاوننا مع جيه دي دوت كوم، أكبر شركة لتجارة التجزئة في الصين، سيحصل متعاملونا على وصول سهل إلى أكبر سوق عالمية للتصدير. إذ ستوفر هذه الشراكة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدرة الوصول إلى مصنّعي المنتجات الصينيين بأسعار تنافسية، فضلاً عن التمتع بمزايا القيمة المضافة التي تشمل الخدمات اللوجستية والتخزين من شركة جيه دي دوت كوم. ويتمثل هدفنا النهائي في توفير عمليات تجارية سلسة بأفضل الأسعار التنافسية، وتسهم هذه الشراكة بتحقيق هذا الهدف من خلال منح المشترين من الشركات في المنطقة القدرة على تقديم تجربة أفضل للعملاء».

من جانبه، قال ماركو ماو نائب رئيس شركة جيه دي دوت كوم، والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا في شركة جيه دي ورلدوايد: «سنعمل من خلال الشراكة مع تريدلنغ على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المتميزة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وذلك بالاعتماد على خدمات سلسلة توريد جيه دي دوت كوم العالمية، بما يلبي احتياجات المشتريات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

خدمات التوصيل

وستقوم تريدلنغ بتوفير خدمات التوصيل مجاناً لأي سلع يتم شراؤها من شركة جيه دي دوت كوم من خلال منصة تريدلنغ، ولفترة محدودة، بهدف دعم أنشطة التبادل التجاري. كما ستقوم تريدلنغ وجيه دي دوت كوم باستكشاف سبل لتشجيع رواد الأعمال وتزويدهم بالمعارف اللازمة لدخول قطاع التجارة الإلكترونية، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أضاف سيافولا: «نوفر نافذة خدمات متكاملة، ونعمل على إزالة المشاكل والمعوقات التي تواجهها الشركات بمختلف أحجامها. وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد، لذا نسعى لتوفير بيئة تعزز الأنشطة التجارية بشكل أكبر وتشجع على ريادة الأعمال. كما نساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم التجارية إلى واقع ملموس. ونتطلع لدعم مزيد من الشركات ومساعدتها على دخول قطاع التجارة الإلكترونية من خلال منصتنا، إلى جانب توفير دعم أكبر للاقتصاد وتعزيز التجارة».

وفي إطار الشراكة، ستبذل تريدلنغ وجيه دي دوت كوم جهوداً مشتركة لاستكشاف سبل دعم الفرص المتاحة للعلامات التجارية الخاصة، ما يوفر خدمة إضافية على منصة تريدلنغ.كوم مصممة خصيصاً لتشجيع ريادة الأعمال.