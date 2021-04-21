«أبوظبي الأول» يباشر نقل الأسهم لإتمام استحواذه على بنك عوده مصر

هناء الرستماني: تعزيز حجم وزخم أعمال «أبوظبي الأول» في مصر

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي الأول عن بدء عملية نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على حصة 100% من رأسمال بنك عودة (مصر)، التابع لمجموعة عودة المصرفية اللبنانية، وذلك عقب الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وبعد إتمام عملية نقل الأسهم، سيباشر بنك أبوظبي الأول في دمج أصول وعمليات كل من بنك عودة (مصر) وبنك أبوظبي الأول - مصر، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج خلال عام 2022.

وعقب نقل الأسهم، سيساهم الاستحواذ في جعل بنك أبوظبي الأول أحد أكبر البنوك الدولية العاملة في مصر من حيث الأصول التي تتجاوز قيمتها 130 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) بعد التجميع في تاريخ 31 ديسمبر.2020

وتعليقاً على ذلك، قالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تمثل هذه الخطوة إنجازاً استراتيجياً داعماً لطموحات بنك أبوظبي الأول التنموية على المستوى الدولي، ومن شأنها تسريع توسع أعماله في أحد أهم الأسواق التي تتمتع بمقومات نمو عالية، وسيلعب هذا الاستحواذ دوراً جوهرياً في تعزيز حجم وزخم أعمال بنك أبوظبي الأول في مصر إلى جانب إثراء الخدمات التي نقدمها لعملائنا محلياً وعالمياً، ولا شك في أن البنك يتمتع بوجود قوي في السوق المصرية منذ عقود عدة ؛ لذا نؤكد من هذا المنطلق عمق التزامنا بدعم عملائنا الحاليين والجدد من الأفراد والشركات على حد سواء، وبأن ندعم الاستثمارات والأنشطة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، لإثراء القيمة المحققة للمساهمين ولتمهيد الطريق أمام المزيد من الفرص التنموية الواعدة».

الخدمات المصرفية

وستقوم الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدّمها بنك عوده (مصر) للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه الواسعة، بدعم العمليات التشغيلية لبنك أبوظبي الأول في مصر، والذي يتمتع بوجود متميز في السوق المصرية منذ عام 1975.

وقد تم اختيار محمد عباس فايد ليتم تعيينه في منصب رئيس التنفيذي للبنك المدمج، وذلك بعد إتمام العناية الواجبة من قبل جهات مستقلة، وكان فايد قد انضم إلى بنك أبوظبي الأول عام 2019، وشغل سابقاً منصبَي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده (مصر) ما أكسبه خبرات واسعة على مدى ثلاثة عقود في القطاع وفي السوق المصرية.

وقد عمل كلّ من بنك أبوظبي الأول وشركة «يو بي إس. أيه جي»، فرع لندن كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ، في حين عملت كلّ من «فريش فيلدز بروكهاوس دراينجر إل. إل بي»، وشركة «معتوق بسيوني وحناوي» كاستشاريّين قانونيّين لبنك أبوظبي الأول في هذه الصفقة.

كذلك عملت المجموعة الماليّة «هيرمس» (كالاستشاريّ الماليّ الوحيد لبنك عوده في عمليّة الاستحواذ هذه، في حين عملت كلّ من شركة «ديكرت إل إل بي» وشركة «ذو الفقار وشركائهم» كاستشاريّين قانونيّين لبنك عوده في هذه العمليّة. وقد قدّم ج ب مورغين رأياً حول عدالة سعر هذه العملية لبنك عودة في حين قدمت شركة «برودجايت أدفايسرز ش.م.ل» خدمات استشارية متصلة لهذه العملية.