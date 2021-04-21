شكرا لقرائتكم خبر عن 300 عارض في ليالي رمضان 2021 في «إكسبو الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

الشارقة: ”الخليج 365”

تنطلق فعاليات معرض «ليالي رمضان 2021»، الوجهة المثالية الأبرز للتسوق والترفيه الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 22 إبريل الجاري وحتى 8 مايو المقبل، وبمشاركة 300 عارض من كبار تجار التجزئة وأكثر من 1000 علامة تجارية.

ويتميّز معرض «ليالي رمضان» بالعروض المتميزة والتخفيضات الجاذبة التي تصل نسبتها إلى 70% على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، بدءاً من الأزياء، والأدوات الرياضية، والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية والأكلات الشعبية، كما يقدم المعرض الفرصة للزوار لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة وسيارة BMW فاخرة، إلى جانب الفوز بالعديد من الهدايا من خلال المسابقات التي سينظمها المركز عبر صفحة «ليالي رمضان» على موقع إنستغرام، وبرنامج الأثير على إذاعة الشارقة.

تنشيط الحركة الاقتصادية

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن معرض «ليالي رمضان» بات أحد أهم الأحداث على جدول الفعاليات التي ينظمها المركز سنوياً بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في إطار سعي الجانبين الدؤوب للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتحقيق التنمية المستدامة على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، منوهاً بدور المعرض في تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة والسياحة الداخلية بشكل خاص، حيث يوفر الحدث للجهات المشاركة منصة مهمة للتسويق والترويج لمنتجاتهم وتعزيز حركة مبيعاتهم.

مفاجآت سارة للمتسوقين

من جهته قال سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في مركز إكسبو الشارقة، إن «ليالي رمضان» يحمل هذا العام طابعاً جديداً من خلال برنامج حافل بالمفاجآت السارة للمتسوقين الذين سيحظون بفرص الفوز بالعديد من الجوائز القيمة، حيث ستشهد دورة هذا الموسم من "ليالي رمضان تقديم سيارة فاخرة من نوع (BMW)، وسيكون الدخول في السحب متاحاً أمام المتسوقين الذين ينفقون ما قيمته 100 درهم وما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، منوهاً بأن الحدث سيتضمن تقديم عروض متميزة وتخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات، والتي تشتمل على الهدايا، والعطور، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية، والأثاث والديكورات الداخلية، والمنسوجات والأزياء، والملابس والمعدات الرياضية، والمواد الغذائية، والهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، وألعاب الأطفال، مؤكداً حرص المركز على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان توفير أقصى درجات السلامة والصحة للجميع. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحاً طيلة أيام الشهر الفضيل، وستكون مواقف السيارات مجانية.

