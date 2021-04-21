شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية في ألمانيا ترفض تعليق المصادقة على خطة الإنعاش الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت المحكمة الدستورية الألمانية طلباً يهدف إلى عرقلة المصادقة على خطة التعافي الأوروبية، ويستهدف خصوصاً آلية الدين المشترك غير المسبوقة والمثيرة للجدل.

وقالت المحكمة على موقعها الإلكتروني: «إن فحصاً موجزاً لم يشر إلى احتمال كبير لحدوث انتهاك للقانون الأساسي».

وكانت المحكمة، أعلى هيئة قضائية في البلاد، منعت في نهاية آذار/مارس عملية المصادقة على الخطة في ألمانيا.

وأوضحت المحكمة أنها ستواصل دراسة مضمون القضية لكنها ترفض طلب التعليق العاجل.

(أ.ف.ب)