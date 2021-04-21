الاقتصاد

المحكمة الدستورية في ألمانيا ترفض تعليق المصادقة على خطة الإنعاش الأوروبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت المحكمة الدستورية الألمانية طلباً يهدف إلى عرقلة المصادقة على خطة التعافي الأوروبية، ويستهدف خصوصاً آلية الدين المشترك غير المسبوقة والمثيرة للجدل.
وقالت المحكمة على موقعها الإلكتروني: «إن فحصاً موجزاً لم يشر إلى احتمال كبير لحدوث انتهاك للقانون الأساسي».
وكانت المحكمة، أعلى هيئة قضائية في البلاد، منعت في نهاية آذار/مارس عملية المصادقة على الخطة في ألمانيا.
وأوضحت المحكمة أنها ستواصل دراسة مضمون القضية لكنها ترفض طلب التعليق العاجل.
(أ.ف.ب)

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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