شهب القيثاريات تضيء سماء المنطقة العربية

القاهرة: ”الخليج 365”

تضيء زخات شهب القيثاريات سماء المنطقة العربية، بالتزامن مع ذروة نشاطها الذي يبدأ من منتصف ليل، الأربعاء، ويستمر حتى قبيل شروق شمس، الخميس، في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وتعد القيثاريات واحدة من أقدم زخات الشهب، إذ رصدت للمرة الأولى قبل نحو 2700 عام، وهي تنشط دائماً خلال الفترة بين 16 و28 أبريل من كل عام، وتشتهر القيثاريات بإنتاج شهب شديدة السطوع، وسريعة الحركة إذ تندفع بسرعة حوالي 49 كيلومتراً في الثانية، تبدو أحياناً مثل كرات نارية تمرق في السماء، وتترك ألمع الشهب غباراً متوهجاً خلفها، يمكن رؤيته لعدة ثوان.

ويمكن للمتابع رؤية أكبر عدد من الشهب قبيل صلاة فجر، الخميس، حيث تصل هذه الشهب دائمًا إلى أقصى نشاطها، خلال الساعات القليلة التي تسبق شروق الشمس.