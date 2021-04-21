«يحدث في مصر» على «شاهد»

القاهرة: أحمد الروبي

في تجربة جديدة انتقل برنامج «يحدث في مصر» مع شريف عامر، من شاشة «MBC مصر» للعرض على منصة «شاهد» المفتوحة في العاشرة مساءً، من الثلاثاء إلى الخميس، خلال رمضان ليستمر البرنامج في تقديم مُتابعاته اليومية للشأن العام المصري والعربي، وعرض كل جديد.

وخلال حلقات رمضان يستضيف البرنامج نُخبة من الضيوف ونجوم الأعمال الرمضانية المُختلفة، بالإضافة للفقرات الثابتة، وتتاح الفرصة لجمهور البرنامج خلال الشهر الكريم من مُتابعته عبر المنصة المفتوحة دون اشتراكات شهرية، دون فواصل إعلانية.