شكرا لقرائتكم خبر عن «يحدث في مصر» على «شاهد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
21 أبريل 2021
16:04 مساء
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القاهرة: أحمد الروبي
في تجربة جديدة انتقل برنامج «يحدث في مصر» مع شريف عامر، من شاشة «MBC مصر» للعرض على منصة «شاهد» المفتوحة في العاشرة مساءً، من الثلاثاء إلى الخميس، خلال رمضان ليستمر البرنامج في تقديم مُتابعاته اليومية للشأن العام المصري والعربي، وعرض كل جديد.
وخلال حلقات رمضان يستضيف البرنامج نُخبة من الضيوف ونجوم الأعمال الرمضانية المُختلفة، بالإضافة للفقرات الثابتة، وتتاح الفرصة لجمهور البرنامج خلال الشهر الكريم من مُتابعته عبر المنصة المفتوحة دون اشتراكات شهرية، دون فواصل إعلانية.
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