شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أفغانستان اعتباراً من 4 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
21 أبريل 2021
16:01 مساء
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برلين- أ.ف.ب
تعتزم ألمانيا سحب قواتها المنتشرة في أفغانستان اعتباراً من الرابع من تموز/يوليو، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع، فيما تسحب واشنطن قواتها من هذا البلد بحلول 11 أيلول/سبتمبر. وقال المتحدث: «في الوقت الحاضر، تسير المداولات الجارية (...) في اتجاه تقصير فترة الانسحاب، ويتم طرح تاريخ للانسحاب في الرابع من تموز/يوليو».
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