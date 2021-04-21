الاقتصاد

ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أفغانستان اعتباراً من 4 يوليو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

21 أبريل 2021

16:01 مساء

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برلين- أ.ف.ب
تعتزم ألمانيا سحب قواتها المنتشرة في أفغانستان اعتباراً من الرابع من تموز/يوليو، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع، فيما تسحب واشنطن قواتها من هذا البلد بحلول 11 أيلول/سبتمبر. وقال المتحدث: «في الوقت الحاضر، تسير المداولات الجارية (...) في اتجاه تقصير فترة الانسحاب، ويتم طرح تاريخ للانسحاب في الرابع من تموز/يوليو».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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