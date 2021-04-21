ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أفغانستان اعتباراً من 4 يوليو

برلين- أ.ف.ب

تعتزم ألمانيا سحب قواتها المنتشرة في أفغانستان اعتباراً من الرابع من تموز/يوليو، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع، فيما تسحب واشنطن قواتها من هذا البلد بحلول 11 أيلول/سبتمبر. وقال المتحدث: «في الوقت الحاضر، تسير المداولات الجارية (...) في اتجاه تقصير فترة الانسحاب، ويتم طرح تاريخ للانسحاب في الرابع من تموز/يوليو».