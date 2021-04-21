مهرجان أبوظبي يفتتح أمسياته الرمضانية بـ «وجد»

ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، قدم مهرجان أبوظبي 2021، وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، الثلاثاء، في أولى أمسياته الرمضانية «الأخوة الإنسانية.. رقي وأمل»، المغني السعودي مروان فقي، في عرض خاص تحت عنوان «وجد» بالتعاون مع «أكاديمية هبة القواس»، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمهرجان.

وأشرفت المؤلفة الموسيقية، والسوبرانو والأكاديمية د. هبة القواس، التي قادت أعضاء من الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، على العرض والذي استمع الجمهور فيه إلى صوت عربي يتميز بالتنقلات الصعبة بين الطبقات العالية والقرار الرخيم.

وأعربت القواس، عن سعادتها بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، عبر توجيه عدد من الفنانين على اختلاف مجالاتهم، بدءاً بالغناء الأوبرالي والعربي وصولاً للمنشدين ومغنّي البوب، وصقل مواهبهم وتطوير أساليبهم الخاصة في الغناء الملهم. وأضافت «نتشارك رحلة مواهب جديدة من المملكة العربية السعودية تنطلق من أبوظبي لتجوب إلى العالم قريباً».

وتألق فقي، خلال الأمسية، التي شهدت مشاركة وتفاعلاً واسعاً من الجمهور، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في أداء «أتيه فيك»، من تأليفه وتوزيع الموسيقي السعودي رامي باصحيح، ومن شعر ندى الحاج. الأغنية التي تتميز بتظهيرها للموروث الحجازي بلحن شرقي عربي، حملها التوزيع الاوركسترالي إلى أبعادٍ مختلفة عن الأغنية العربية بمفهومها السائد.

وسجلت الموسيقى أوركسترالياً مع أعضاء من الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية في المتحف الوطني اللبناني، وكلماتها بصوت فقي في متحف مدينة العلوم بالطيبات في السعودية؛ ليشكلا معاً قطعة فنية فريدة تعبر عن التناغم التام، وتؤكد على مفهوم الوحدة الإنسانية، الذي يخترق حدود المكان والزمان.

وقال مروان فقي: «إنَّ المشاركة في مهرجان أبوظبي تعد إضافة وفرصة كبيرة لي نظراً لما يشكله المهرجان من ثقل ثقافي محلياً وإقليمياً وعالمياً، إضافة إلى رسالته المتفردة في خدمة الموسيقى العربية، والعمل على إيصالها إلى الجمهور، بما تحتويه من ثقافة وقيم تسامح وسلام وانفتاح على الآخر. وأكد أن تجربته مع مهرجان أبوظبي مختلفة ومميزة من حيث التحرر من القيود والقوالب الغنائية الجاهزة».

وسيكون الموعد المقبل من سلسلة فعاليات رمضان يوم 24 أبريل مع الفنان محمد خيران الزهراني والذي سيجمع ما بين الموروث الثقافي العربي والأوبرا الغربية في عرض خاص بعنوان «أثير».