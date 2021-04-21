شكرا لقرائتكم خبر عن توافر لقاح «فايزر» في 6 مراكز في أبوظبي والعين والظفرة بموعد مسبق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

عماد الدين خليل

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أمس الأربعاء عن توافر لقاح «فايزر» للراغبين في الحصول على التطعيم من المواطنين والمقيمين في 6 مراكز مختارة في إمارة أبوظبي بموعد مسبق.

وأوضحت «صحة» أن المراكز المتوفر بها لقاح فايزر توزعت في 3 مراكز في مدينة أبوظبي (مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز الباهية الصحي)، و مركزين في العين (مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز نعمة الصحي)، و مركز واحد في منطقة الظفرة (مركز الظفرة لطب الأسرة).

وأكدت أهمية حجز موعد مسبق ، حيث يعد حجز الموعد إلزامي لأخذ اللقاح من خلال الاتصال على الرقم 80050، موضحة أن لقاح "فايزر" عبارة عن جرعتين أيضاً وتفصل بينهما مدة 3 أسابيع ، مشيرة إلى أن اللقاح متوفر للمواطنين والمقيمين لمن هم فوق سن 16 عاماً ولم يتم تطعيمهم من قبل، مؤكدة على النساء الحوامل مراجعة الطبيب المداوم في المركز عند الموعد المحدد.

وكانت الشركة أكدت على أهمية مواصلة حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 خلال شهر رمضان الكريم، وأنه لا يوجد أي مانع طبي من أخذ اللقاح أثناء الصيام، وذلك للمساهمة في المحافظة على حياة الناس وحماية الأرواح وتحصين المجتمع من انتشار الفيروس.