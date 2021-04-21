أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 21-4-2021، تباينا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني، والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو 4.50 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.52 ريال سعودى.

وتزور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، القاهرة، يومى الأربعاء والخميس، فى أول زيارة للمنطقة، منذ توليها منصبها فى أكتوبر الماضى.

وتعد أوديل رينو باسو، هى أول امرأة تتولى منصب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم اختيارها فى الانتخابات التى أجريت أكتوبر الماضى، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)