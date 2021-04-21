شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)
1 يورو يسجل 4.50 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.52 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 28.86 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.92 ين يابانى.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
أما عن أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.04 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 214.04 ريال بما يعادل 57.23$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 196.74 ريال بما يعادل 52.46$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 187.80 ريال بما يعادل 50.08$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 160.97 ريال بما يعادل 42.92$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 125.20 ريال بما يعادل 33.39$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 107.31 ريال بما يعادل 28.62$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,675 ريال بما يعادل 1,780$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,502 ريال بما يعادل 400.63$
سعر كيلو الذهب
بنحو 214,622 ريال بما يعادل 57,232$