شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب فى الهند واليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط مخاوف ضعف الطلب على الوقود فى الهند واليابان ، بجانب ارتفاع غير متوقع فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 1.1% إلى مستوي 61.67$ ، من مستوى الافتتاح عند 62.39$، وسجل أعلى مستوي عند 62.54$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 65.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.22$ ، وسجل أعلى مستوي عند 66.50$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.7% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 64.36$ للبرميل ،ونزل خام برنت بنسبة 1.4% بعدما سجل مستوى 68.04$ الأعلى منذ 18 آذار/مارس الماضي.

لا تزال الهند تشهد ارتفاعات قياسية فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ،مما رفع إجمالي المصابين إلى أكثر من 15 مليون شخص ،الأمر الذي جعل البلاد ثاني أسوأ المتضررين من تلك الجائحة فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية يوم الثلاثاء عن أسوأ حصيلة وفيات يومية بسبب كوفيد-19 ، مع تصاعد أزمة نقص إمدادات الأكسجين لعلاج المرضي.

الجدير بالذكر أن أجزاء كبيرة من الهند تخضع حاليا للإغلاق بسبب الموجة الحالية الضخمة من الوباء ، الأمر أثر سلبا على مستويات الطلب الوقود فى ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، وهو ما دفع شركات التكرير إلى تقليص عمليات التشغيل.

على حسب وكالة "رويترز" تعتقد الشركات اليابانية أن رابع أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم ،سوف يشهد موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا ،وهو ما سوف يوجه ضربة أخرى للأعمال التجارية فى البلاد.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بأكثر من 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 16 نيسان/أبريل، فى أول زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.4 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.7 مليون برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.