شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم فى بريطانيا أقل من التوقعات فى مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر آذار/مارس مرتفعا بنسبة 0.7% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.8%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.4%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.1% ، تماشيا مع التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.9%.