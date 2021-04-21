شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 321.00، ليستهدف مستوى المقاومة 338.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه