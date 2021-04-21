شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية الآن ليقترب من اختبار الدعم المحوري 65.15، بينما يحاول المتوسط المتحرك 50 حماية السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، بالتزامن مع اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 69.00 ثم 70.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 65.15 لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.15 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد