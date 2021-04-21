شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية إضافية ليكسر مستوى 62.20 ويحاول الثبات دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيجبر السعر على مواصلة الانخفاض والتوجه نحو 59.85 كمحطة سلبية تالية، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 62.20 لإنعاش السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 67.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد