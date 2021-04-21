شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتقديم تداولات سلبية الآن، مما يستوجب الحذر من التداولات القادمة، حيث تظهر لدينا ملامح تشكّل نموذج قمة مزدوجة بعد الفشل بالوصول إلى القمة المسجّلة بداية الأسبوع عند 1790.00، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية الآن قد تضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1765.00 والمقاومة 1788.00، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيدفع السعر لاستئناف المسار الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1800.00 ثم 1838.00، بينما يمثّل كسر الدعم عامل سلبي سيجبر السعر على تحقيق انخفاض إضافي تبدأ أهدافه عند 1758.00 وتمتد إلى 1740.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي