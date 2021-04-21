شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليبدأ الضغط على دعم القناة اللحظية الصاعدة ويتداول دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.1975، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1.1880 كهدف سلبي تالي، في حين سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق 1.2064 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1950 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط