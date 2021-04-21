شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فورد (F) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -5.45% بما يعادل -0.66 نقطة ليستقر على سعر 11.45 دولار، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 12.14، ليستهدف مستوى الدعم 10.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط