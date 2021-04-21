شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.97% بما يعادل -0.40 نقطة ليستقر على سعر 13.06 دولار.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة تحركه بمحاذاة خط الميل الصاعد، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه