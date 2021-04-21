شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يصحح الاتجاه الرئيسي الصاعد – تحليل – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.65% بما يعادل -2.11 نقطة ليستقر على سعر 55.77 دولار، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.47، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 62.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه