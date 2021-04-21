شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل – 21-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.27% بما يعادل -11.21 نقطة ليستقر على سعر 331.88 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 355.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه