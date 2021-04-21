الكويت.. شاب ينتقم من فتاة بقتل شقيقتها

دبي: ”الخليج 365”

أثارت جريمة خطف وقتل شابة غضب المجتمع الكويتي، حين أقدم مواطن على طعن امرأة على خلفية رفع شقيقتها المحامية قضية ضده تتهمه بالشروع في القتل.

ووفقاً لوزارة الداخلية الكويتية، في بيان، نشر مساء الثلاثاء، أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط مواطن في زمن قياسي بعد ارتكابه جريمة قتل مواطنة في محافظة مبارك الكبير

وأوضحت الإدارة أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة بمركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة، وعلى الفور قام رجال الأمن بالتوجه إلى موقع البلاغ حيث ورد بلاغ آخر من مستشفى «العدان» يفيد بوفاة المجني عليها.

ووأضافت الوزارة في بيانها أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي، والذي قام بضبط الجاني في زمن قياشس وبمواجهته أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنة واحدة للمجني عليها نافذة بالصدر أدت إلى وفاتها وبناء عليه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.