شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالبريد: 150 مركز متكامل على مستوى الجمهورية يقدم خدمات مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت منصة مصر الرقمية، نجاحًا ضخمًا منذ إطلاقها التجريبى نهاية شهر أغسطس من العام الماضى، وتجاوز إجمالى من سجلوا بياناتهم على المنصة أكثر من 1.5 مليون مواطن خلال 8 شهور مستفيدين من تقديم الخدمات الحكومية "أون لاين" دون عناء الذهاب للمصالح الحكومية والوقوف فى طوابير لساعات لأداء الخدمة، إلا أن العديد من المواطنين تساءلوا عن كيفية الاستفادة من خدمات المنصة لغير القادرين على استخدام التكنولوجيا؟

وأصبحت مكاتب البريد منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، ويستطيع المواطن من خلالها الحصول على خدمات توثيق الشهر العقارى وسداد مخالفات المرور والحصول على براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

وفى هذا الصدد، قال بيومي القطان رئيس قطاع مناطق شرق القاهرة بهيئة البريد المصري، إن الحكومة أطلقت منصة مصر الرقمية وهي عبارة عن موقع وتطبيق هاتفى لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية التحول الرقمى بما يتفق مع رؤية مصر 2030، مضيفًا أن الاستفادة من المنصة يتطلب إما قدرة المواطن على التعامل مع التكنولوجيا أو تحديد قناة استراتيجية تعاون المواطن في التعامل مع المنصة، وتم اختيار هيئة البريد كمنصة لتقديم الخدمات الرقمية.

وأضاف "القطان"، أنه تم تخصيص 150 مركز بريد على مستوى البريد المصري كمرحلة أولى لتقديم خدمات منصة مصر الرقمية وتم تدريب 300 موظف بواقع موظفين بكل مركز خدمات لتقديم خدمات منصة مصر الرقمية، والتي تتضمن خدمات 5 جهات حكومية وهي التموين والمرور والتوثيق والمحاكم، ويمكن للمواطن غير القادر على التعامل مع التكنولوجيا الاستفادة من هذه الخدمات من خلال مراكز الخدمات البريدية المتكاملة، إذ سيعاونه الموظف بالبريد على أداء هذه الخدمات بسهولة ويسر.