شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع جديد لـ"أسمنت الفجيرة" بـ25 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أبوظبي: "الخليج"

أعلنت شركة "صناعات أسمنت الفجيرة" عن مشروع جديد تحت مسمى"الخرسانة الجاهز" بتكلفة متوقعة تبلغ 25 مليون درهم.

وأكدت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن تاريخ قرار مجلس الإدارة بخصوص المشروع جديد هو الربع الأول 2020، بينما تاريخ البدء في إنشاء المشروع هو شهر فبراير 2021، في حين أن التاريخ المتوقع للإنتهاء من إنشاء المشروع ستكون بنهاية العام الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن طريقة التمويل ذاتياً، وأن الأثر المتوقع للمشروع على المركز المالي ونتائج أعمالها سيظهر خلال السنة التالية من التشغيل، كما أن الفترة المالية التي سيبدأ فيها ظهور الأثر المالي المتوقع في عام 2023، علماً أنه لا توجد أطراف خارجية أخرى في المشروع سوى "صناعات أسمنت الفجيرة" فقط.